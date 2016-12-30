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18:24 (мск), источник: УНИАН

В Овидиополе Одесской области объявлен двухдневный траур в связи с убийством женщины и 2-летней девочки

В районном центре Овидиополь Одесской области в связи с убийством женщины и малолетнего ребенка объявлен двухдневный траур.

Источник: УНИАН

Как сообщили УНИАН в Овидиопольском поселковом совете, в связи с трагедией, произошедшей в Овидиополе 29 декабря, исполком поссовета отменил все новогодние массовые мероприятия.

«Также принято решение об объявлении дней траура в Овидиополе 30 и 31 декабря», — подчеркнули в поссовете.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области сегодня был задержан Дмитрий Погорелов, 1985 года рождения, который обоснованно подозревается в убийстве женщины и ее 2-летней дочери, а также поджоге их дома в Овидиополе.

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Силовики начали спецоперацию по задержанию подозреваемого вчера, 29 декабря.

В Овидиополе на месте пожара после тушения огня были обнаружены обезглавленные тела. По данным полиции, после совершения преступления 31-летний подозреваемый угнал грузовик и намеревался в Одессе въехать в толпу, чтобы убить как можно больше людей.

По неофициальным данным, погибшая женщина является родственницей сотрудника одного из подразделений ГФС, и перед убийством и поджогом ее дома злоумышленник поджог жилой дом налоговика. Сотрудник ГФС и его семья в это время отсутствовали.

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