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21:42 (мск), источник: Tengrinews

Подозреваемых в пытках известного дзюдоиста взяли под стражу в Павлодаре

Суд решил ужесточить меру пресечения в отношении двух сотрудников павлодарской колонии.

Источник: Tengrinews

Подозреваемых в пытках известного дзюдоиста Бакытжана Абдыкаримова взяли под стражу в Павлодаре, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Павлодарского областного суда.

Суд решил ужесточить меру пресечения в отношении двух сотрудников павлодарской колонии.

«Апелляционная коллегия по уголовным делам Павлодарского областного суда рассмотрела и удовлетворила частную жалобу потерпевшей стороны и частный протест прокурора о замене меры пресечения подозреваемым. Постановлением областного суда ранее избранная в отношении подозреваемых мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на содержание под стражей, сроком на два месяца», — сообщили в пресс-службе областного суда.

Здесь также добавили, что суд проходил в закрытом режиме. Как сообщалось, двум офицерам режимного объекта инкриминируют сразу три статьи: «Пытки, совершенные группой лиц, по предварительному сговору», «Доведение до самоубийства» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Как следует из материалов дела, за три дня до смерти павлодарского спортсмена подозреваемые неоднократно его избивали за нарушение режима. Избиение происходило как в служебных кабинетах сотрудников колонии, так и на территории режимного объекта при других осужденных. После побоев мужчину доставляли в медсанчасть, а когда тот отказывался от госпитализации, вновь били. Также следствием установлено, что арестованные сотрудники, боясь разоблачения, давили на свидетелей. Обвинение по статье «Доведение до самоубийства» также было предъявлено двум молодым людям, отбывающим наказание в этом же спецучреждении.

По выводам судмедэкспертов, смерть осужденного наступила от острой кровопотери в результате резаной раны шеи, нанесенной предметом, имеющим форму лезвия. В заключении судебно-медицинской экспертизы сообщалось также, что у погибшего обнаружены кровоподтеки на лице, туловище, конечностях, ссадины на голове, грудной клетке, кровоизлияния в мягких тканях грудной клетки и живота, левой лопатки. Кроме того, эксперты насчитали 46 поверхностных резаных ран на передней стенке живота, 14 — на правом предплечье и 76 — на левом. Брат погибшего Жандос Абдыкаримов ранее ходатайствовал перед Генпрокуратурой о переквалификации дела и задержании лиц, на которых указывал погибший в своем заявлении руководству колонии. Теперь родные павлодарца вновь намерены требовать переквалификации дела на статью «Убийство».

Напомним, Бакытжан Абдыкаримов был найден с перерезанным горлом на территории павлодарской колонии АП-162/3 в феврале 2016 года. По официальной версии, мужчина разбил окно в одном из помещений спецучреждения и осколком стекла нанес себе смертельную рану. Известно, что мужчина погиб за два дня до суда, который должен был рассмотреть его частную жалобу относительно срока наказания. Абдыкаримов отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений.

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