В Одессе поймали чиновника Минобороны при получении взятки
Чиновник требовал 350 тысяч гривен.
Чиновник требовал 350 тысяч гривен.
В Одессе Нацполиция совместно с военной прокуратурой задержали заместителя начальника Южного территориального
«Тыловые мыши кололись, пищали, но дальше продолжали жрать кактус «взяток», — написал Матиос.
Чиновник Минобороны требовал взятку в размере 350 тысяч гривен.
«Нацполиция — военная прокуратура Южного региона только что в Одессе задержали “на горячем” заместителя начальника Южного территориального
Как сообщал УНИАН, сотрудники НАБУ и САП разоблачили во взяточничестве заместителя одного из отделов ГПУ.
Отмечается, что за взятку размером в 5 тыс. долл. чиновник ГПУ должен был повлиять на результаты внеплановой выездной ревизии