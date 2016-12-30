В Одессе поймали чиновника Минобороны при получении взятки

В Одессе Нацполиция совместно с военной прокуратурой задержали заместителя начальника Южного территориального Квартирно-эксплуатационного управления МО Украины за получение взятки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«Тыловые мыши кололись, пищали, но дальше продолжали жрать кактус «взяток», — написал Матиос.

Чиновник Минобороны требовал взятку в размере 350 тысяч гривен.

«Нацполиция — военная прокуратура Южного региона только что в Одессе задержали “на горячем” заместителя начальника Южного территориального Квартирно-эксплуатационного управления МО Украины за вымогательство и получение от подрядчика 350 тысяч гривен взятки (3% от сметы ремонта военных казарм)», — написал он.

Как сообщал УНИАН, сотрудники НАБУ и САП разоблачили во взяточничестве заместителя одного из отделов ГПУ.