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18:34 (мск), источник: УНИАН

В Одессе поймали чиновника Минобороны при получении взятки

Чиновник требовал 350 тысяч гривен.

Источник: УНИАН

В Одессе Нацполиция совместно с военной прокуратурой задержали заместителя начальника Южного территориального Квартирно-эксплуатационного управления МО Украины за получение взятки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«Тыловые мыши кололись, пищали, но дальше продолжали жрать кактус «взяток», — написал Матиос.

Чиновник Минобороны требовал взятку в размере 350 тысяч гривен.

«Нацполиция — военная прокуратура Южного региона только что в Одессе задержали “на горячем” заместителя начальника Южного территориального Квартирно-эксплуатационного управления МО Украины за вымогательство и получение от подрядчика 350 тысяч гривен взятки (3% от сметы ремонта военных казарм)», — написал он.

Как сообщал УНИАН, сотрудники НАБУ и САП разоблачили во взяточничестве заместителя одного из отделов ГПУ.

Отмечается, что за взятку размером в 5 тыс. долл. чиновник ГПУ должен был повлиять на результаты внеплановой выездной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГПУ, инициированной НАБУ.

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