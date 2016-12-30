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18:59 (мск), источник: РИА Новости

Киркорову отказали в возбуждении дела о вымогательстве

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Столичная полиция отказала в возбуждении уголовного дела о вымогательстве в отношении французского композитора Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова по заявлению певца Филиппа Киркорова, сообщил в пятницу РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА Новости

«В возбуждении уголовного дела отказано», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт отказа в возбуждении уголовного дела «по заявлению певца о вымогательстве у него денежных средств и распространении в отношении него порочащей информации», не уточнив, имеется ли в виду заявление Киркорова.

По результатам проверки установлено, что в действиях лиц, указанных заявителем, отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ «Вымогательство»

По данным полиции, тем же решением установлено отсутствие в действиях заявителя состава преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», поскольку «с учетом установленных в ходе проверки обстоятельств, последний субъективно воспринимал сложившуюся ситуацию касаемо распространенных в СМИ сведений о плагиате и финансовом урегулировании спорного вопроса».

Комментарии
6
Габриэла Шарапова
⇖ Гopячие дeвчонки в поиске мyжчин..
Напиши им пеpвым!
На аватаpке - Адpec сайта :)
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игорь мышкин
Звёзды в шоке! Пи...Ы ! Звёзды на небе и в Голливуде.
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Silvo
адвокат который добровинский? который разорил уже не один бизнес и бизнесмена?
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