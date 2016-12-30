Киркорову отказали в возбуждении дела о вымогательстве

«В возбуждении уголовного дела отказано», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт отказа в возбуждении уголовного дела «по заявлению певца о вымогательстве у него денежных средств и распространении в отношении него порочащей информации», не уточнив, имеется ли в виду заявление Киркорова.
По результатам проверки установлено, что в действиях лиц, указанных заявителем, отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ «Вымогательство»
По данным полиции, тем же решением установлено отсутствие в действиях заявителя состава преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», поскольку «с учетом установленных в ходе проверки обстоятельств, последний субъективно воспринимал сложившуюся ситуацию касаемо распространенных в СМИ сведений о плагиате и финансовом урегулировании спорного вопроса».
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