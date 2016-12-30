Киркорову отказали в возбуждении дела о вымогательстве

«В возбуждении уголовного дела отказано», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт отказа в возбуждении уголовного дела «по заявлению певца о вымогательстве у него денежных средств и распространении в отношении него порочащей информации», не уточнив, имеется ли в виду заявление Киркорова.