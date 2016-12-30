Шокирующая находка: в Минске на улице обнаружено ведро с ртутью

Сообщение об опасной находке на улице Казинца поступило на диспетчерский пульт МЧС накануне вечером. Прибывшие на место спасатели увидели в пластиковом ведре три емкости с ртутью, две из которых были разбиты. Общий вес ртути составлял около 10 кг.

«Сотрудники МЧС поместили ртуть в полимерную емкость для хранения и транспортировки. Загрязнения окружающей среды не произошло. Пострадавших нет», — сообщил Александр Попко в эфире радио Sputnik Беларусь.

В настоящее время Октябрьское РУВД Минска проводит проверку по факту обнаружения ртути.