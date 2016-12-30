Шокирующая находка: в Минске на улице обнаружено ведро с ртутью
Подробности происшествия в эфире радио Sputnik Беларусь рассказал официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.
Подробности происшествия в эфире радио Sputnik Беларусь рассказал официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.
Сообщение об опасной находке на улице Казинца поступило на диспетчерский пульт МЧС накануне вечером. Прибывшие на место спасатели увидели в пластиковом ведре три емкости с ртутью, две из которых были разбиты. Общий вес ртути составлял около 10 кг.
«Сотрудники МЧС поместили ртуть в полимерную емкость для хранения и транспортировки. Загрязнения окружающей среды не произошло. Пострадавших нет», — сообщил Александр Попко в эфире радио Sputnik Беларусь.
В настоящее время Октябрьское РУВД Минска проводит проверку по факту обнаружения ртути.
«Общеизвестно, что пары ртути очень пагубно влияют на здоровье людей.