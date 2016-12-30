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21:40 (мск), источник: Nur.kz

Лидер «Четырех братьев» переведен из СИЗО в больницу

У Избасара начались проблемы с единственной почкой.

Источник: Nur.kz

В Актобе один из главных подозреваемых по делу о хищении нефти, инвалид первой группы Еркин Избасар переведен из СИЗО в больницу, передает КТК.

Как рассказала семья криминального авторитета, в следственном изоляторе у Избасара поднялось давление и начались проблемы с почкой, она у него одна.

Палата особого пациента находится под круглосуточной охраной полицейских, даже врачей допускают только после тщательного досмотра.

50-летний арестант сейчас размещен в железнодорожной больнице.

Напомним, задержали лидера старейшей в Казахстане ОПГ «Четыре брата» 7 декабря. Спецслужбы считают его одним из организаторов хищений нефти в Актюбинской области.

По данным следствия, преступная группа незаконно приобретала нефтепродукты и вывозила «черное золото» в Россию. По делу арестованы еще 13 человек, среди которых и бывший замначальника ДВД Актюбинской области Рахат Аханов.

Высокопоставленного полицейского подозревают в покровительстве преступной группе. Но все фигуранты дела полностью отрицают вину.

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