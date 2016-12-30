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20:18 (мск), источник: БЕЛТА

Три автомобиля и автобус столкнулись в районе площади Победы в Минске

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три автомобиля и автобус столкнулись в районе площади Победы в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

«Водитель двигался по пр. Независимости от пл. Победы в направлении ул. Козлова и совершил выезд на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с двумя автомобилями и автобусом. В ДТП пострадавших нет. По предварительной информации, водитель находится в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал Сергей Зараник.

По его словам, в настоящее время устанавливаются причины ДТП. «Если будет подтверждено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, он будет лишен водительского удостоверения, на него будет наложен штраф, а также он будет возмещать средства страховой компании за все транспортные средства, которые были повреждены в ДТП», — подчеркнул Сергей Зараник.

Он предостерег водителей от управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также призвал граждан быть бдительными и сообщать в ГАИ об автолюбителях, которые сели за руль в пьяном виде.

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