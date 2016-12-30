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20:16 (мск), источник: Обозреватель

В Киеве угнали два элитных внедорожника

Один из автомобилей похитили ночью на улице Декабристов.

В течение суток, 29 декабря, в Киеве было угнано два элитных внедорожника — Lexus LX-570 (2012 года выпуска) и Land Rover Freelander (2013 года выпуска).

Об этом «Обозревателю» сообщили источники в правоохранительных органах.

Как стало известно, Lexus был угнан на улице Жмеринская в Святошинском районе. 50-летний владелец отошел от машины на полчаса, а когда вернулся, внедорожника на месте не было.

Land Rover преступники угнали ночью с улицы Декабристов в Дарницком районе.

Полиция занимается поиском злоумышленников.

Как сообщал «Обозреватель», в Киеве злоумышленники угнали маршрутный автобус «Богдан», на котором возили посетителей гипермаркета.

Также сообщалось, что течение суток, 15 ноября, в городе было угнано шесть внедорожников, что является антирекордом для столицы в 2016 году.

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