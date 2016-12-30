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21:31 (мск), источник: Обозреватель

В Киеве у Дворца спорта расстреляли двух человек — журналист

В помещении и на дворе — огромные лужи крови.

Возле киевского Дворца спорта из огнестрельного оружия тяжело ранили мужчину и женщину.

Об этом сообщил журналист Влад Антонов в своем Facebook.

«Работаю на месте расстрела в центре Киева. В помещении и на дворе огромные лужи крови. В критическом состоянии оба госпитализированы в 17 больницу», — рассказал он.

На место прибыла полиция и оперативно-следственная группа.

Как сообщал «Обозреватель», раздраженный таксист устроил стрельбу в Киеве.

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