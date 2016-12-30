В Киеве у Дворца спорта расстреляли двух человек — журналист

Возле киевского Дворца спорта из огнестрельного оружия тяжело ранили мужчину и женщину.

Об этом сообщил журналист Влад Антонов в своем Facebook.

«Работаю на месте расстрела в центре Киева. В помещении и на дворе огромные лужи крови. В критическом состоянии оба госпитализированы в 17 больницу», — рассказал он.