В Киеве у Дворца спорта расстреляли двух человек — журналист
В помещении и на дворе — огромные лужи крови.
В помещении и на дворе — огромные лужи крови.
Возле киевского Дворца спорта из огнестрельного оружия тяжело ранили мужчину и женщину.
Об этом сообщил журналист Влад Антонов в своем Facebook.
«Работаю на месте расстрела в центре Киева. В помещении и на дворе огромные лужи крови. В критическом состоянии оба госпитализированы в 17 больницу», — рассказал он.
На место прибыла полиция и
Как сообщал «Обозреватель», раздраженный таксист устроил стрельбу в Киеве.