Мужчина, открывший огонь по людям в центре Киева, скрылся с места происшествия. Об этом в «Вечернем прайме» на телеканале «112 Украина» сообщил корреспондент.

«В центре Киева произошла стрельба. Возле “Дворца спорта” находится офис частной фирмы и тут неизвестный человек стрелял в другого мужчину и женщину. Они стали жертвами. Мужчину, который был ранен, забрали в 17-ю больницу. Пока о его состоянии ничего не известно. Женщина, как нам сообщали предварительно, живая. Что дальше с ее состоянием, пока что доподлинно неизвестно. Мужчина, открывший огонь, скрылся с места происшествия. Пока также не известно, где он находится. Сейчас здесь проводят следственные оперативные действия. В помещении разбросаны вещи, есть кровь, также и на улице», — отметил корреспондент.