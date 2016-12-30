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22:37 (мск), источник: 112.ua

Мужчина, открывший огонь по людям в центре Киева, скрылся с места происшествия

Пока не известно, где он находится.

Мужчина, открывший огонь по людям в центре Киева, скрылся с места происшествия. Об этом в «Вечернем прайме» на телеканале «112 Украина» сообщил корреспондент.

«В центре Киева произошла стрельба. Возле “Дворца спорта” находится офис частной фирмы и тут неизвестный человек стрелял в другого мужчину и женщину. Они стали жертвами. Мужчину, который был ранен, забрали в 17-ю больницу. Пока о его состоянии ничего не известно. Женщина, как нам сообщали предварительно, живая. Что дальше с ее состоянием, пока что доподлинно неизвестно. Мужчина, открывший огонь, скрылся с места происшествия. Пока также не известно, где он находится. Сейчас здесь проводят следственные оперативные действия. В помещении разбросаны вещи, есть кровь, также и на улице», — отметил корреспондент.

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Новости 112. Выпуск от 22:00, 30.12.2016
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