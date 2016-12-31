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00:13 (мск), источник: ТАСС

СМИ: супруга посла Греции в Бразилии созналась в соучастии в его убийстве

Мотивом преступления стала любовная связь жены дипломата, бразильянки Франсуазы Амиридис с 29-летним сотрудником военной полиции Рио-де-Жанейро.

Источник: Reuters

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Супруга посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса созналась в соучастии в его убийстве. Об этом сообщил в пятницу телеканал Globo.

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Мотивом преступления стала любовная связь жены дипломата, бразильянки Франсуазы Амиридис с 29-летним сотрудником военной полиции Рио-де-Жанейро. Ранее он также сознался в соучастии в преступлении.

Известно, что прокуратура Рио-де-Жанейро обратилась в суд с просьбой выдать ордер на арест жены посла и еще троих подозреваемых, в том числе своего коллеги. Следователи также обнаружили следы крови на диване в доме, где дипломат и его жена проводили рождественские и новогодние каникулы.

В правоохранительных органах подозревают, что посол был убит в этом помещении, а его тело в ночь на среду, 28 декабря (около трех часов утра), вынесли из помещения и поместили во взятый ранее напрокат автомобиль.

Накануне полиция южноамериканской республики обнаружила автомобиль, который был взят напрокат пропавшим без вести дипломатом. Внутри находился обгоревший труп, который был направлен на экспертизу. Судмедэксперты подтвердили, что найденные в Рио-де-Жанейро останки принадлежат Амиридису.

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