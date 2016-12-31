СМИ: супруга посла Греции в Бразилии созналась в соучастии в его убийстве
Мотивом преступления стала любовная связь жены дипломата, бразильянки Франсуазы Амиридис с 29-летним сотрудником военной полиции
Мотивом преступления стала любовная связь жены дипломата, бразильянки Франсуазы Амиридис с 29-летним сотрудником военной полиции
Мотивом преступления стала любовная связь жены дипломата, бразильянки Франсуазы Амиридис с 29-летним сотрудником военной полиции
Известно, что прокуратура
В правоохранительных органах подозревают, что посол был убит в этом помещении, а его тело в ночь на среду, 28 декабря (около трех часов утра), вынесли из помещения и поместили во взятый ранее напрокат автомобиль.
Накануне полиция южноамериканской республики обнаружила автомобиль, который был взят напрокат пропавшим без вести дипломатом. Внутри находился обгоревший труп, который был направлен на экспертизу. Судмедэксперты подтвердили, что найденные в