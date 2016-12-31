СМИ: супруга посла Греции в Бразилии созналась в соучастии в его убийстве

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Супруга посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса созналась в соучастии в его убийстве. Об этом сообщил в пятницу телеканал Globo.

Мотивом преступления стала любовная связь жены дипломата, бразильянки Франсуазы Амиридис с 29-летним сотрудником военной полиции Рио-де-Жанейро. Ранее он также сознался в соучастии в преступлении.