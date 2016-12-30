Автоматная стрельба в центре Киева: источник раскрыл детали инцидента

В киоске находилось два продавца, мужчина и девушка, а также женщина-посетительница. Мужчина с автоматом скомандовал отдать ему деньги, в противном случае пригрозив стрелять, но никто не стал исполнять его приказ, и он открыл огонь, в результате чего причинил огнестрельное ранение посетительнице магазина.

Стрельбу неподалеку Дворца спорта в Киеве устроил неизвестный с автоматом, который решил ограбить киоск мобильной связи.

Мужчина, находящийся в киоске, бросился на преступника, между ними завязалась борьба, в результате которой преступник ранил его. В этот момент рядом с киоском проходил случайный свидетель, который, увидев происходящее, бросился помочь раненному мужчине-продавцу.

Преступник, не ожидая такого сопротивления, бросился наутек. Посетительница магазина и мужчина, который пытался остановить разбойника, находятся в больнице в тяжелом состоянии.

На месте работает следственно-оперативная группа. На расположенном рядом с киоском мобильной связи доме есть видеокамера, которая могла зафиксировать преступника.

Как передает «112 Украина», начальник Печерского отдела полиции Киева Андрей Дуброва рассказал, что врачи пока не допускают правоохранителей к пострадавшим. Женщина — в более легком состоянии, а мужчина находится в операционной. Мотивы преступления полицейским пока непонятны.

Напомним, на месте правоохранители изъяли гильзу.