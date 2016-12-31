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00:42 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: самолет Канары-Варшава экстренно сел в Праге из-за угрозы взрыва

Самолет Гран-Канария — Варшава сел в аэропорту Праги из-за угрозы взрыва, полиция застрелила подозреваемого, сообщило республиканское ТВ.

Источник: РИА Новости

ПРАГА, 31 дек — РИА Новости, Александр Куранов. Самолет Гран-Канария — Варшава сел в аэропорту Праги из-за угрозы взрыва, полиция застрелила подозреваемого, сообщило республиканское ТВ.

В старой части пражского аэропорта “Рузине” в связи с угрозой взрыва на борту совершил вынужденную посадку самолет Boeing 737−800, направлявшийся с Канарских островов до Варшавы. Полиция на месте уничтожила подозреваемого.

По словам главы МВД Милана Хованеца, экстренно прибывшего в аэропорт, все 160 пассажиров были благополучно эвакуированы из самолета, в котором сейчас производится осмотр. Полиция начала расследование инцидента.

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