Сотрудники МЧС спасли 17 человек при пожаре на юге Москвы

«30 декабря 2016 года в 23.04 мск в центр управления кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Чертановская, д. 5, к. 1. Возгорание произошло в одной из квартир, расположенной на 11-ом этаже и частично на балконе 12-го этажа 14-ти этажного жилого дома», — говорится в сообщении.