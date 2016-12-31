Сотрудники МЧС спасли 17 человек при пожаре на юге Москвы
На Чертановской улице произошел пожар в квартире 14-ти этажного жилого дома, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на
На Чертановской улице произошел пожар в квартире 14-ти этажного жилого дома, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на
«30 декабря 2016 года в 23.04 мск в центр управления кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Чертановская, д. 5, к. 1. Возгорание произошло в одной из квартир, расположенной на 11-ом этаже и частично на балконе 12-го этажа 14-ти этажного жилого дома», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники ведомства спасли из здания 17 человек, среди которых были трое детей.
Площадь пожара составила 13 кв. м.
Ранее в Рузском районе Подмосковья в результате пожара погибли две женщины.