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01:23 (мск), источник: Газета.Ру

Сотрудники МЧС спасли 17 человек при пожаре на юге Москвы

На Чертановской улице произошел пожар в квартире 14-ти этажного жилого дома, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«30 декабря 2016 года в 23.04 мск в центр управления кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Чертановская, д. 5, к. 1. Возгорание произошло в одной из квартир, расположенной на 11-ом этаже и частично на балконе 12-го этажа 14-ти этажного жилого дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники ведомства спасли из здания 17 человек, среди которых были трое детей.

Площадь пожара составила 13 кв. м.

Ранее в Рузском районе Подмосковья в результате пожара погибли две женщины.

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