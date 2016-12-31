Супруга посла Греции в Бразилии организовала его убийство за $24,6 тысяч

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Соответствующую информацию обнародовал в пятницу на пресс-конференции следователь полиции Рио-де-Жанейро Эваристо Понтес Магальяис, который ведет дело. Умышленное преступление или самооборона По его словам, утверждение правоохранительных органов основано на показаниях Эдуарду Морейры ди Меллу. Он приходится племянником предполагаемому любовнику жены дипломата, сотруднику военной полиции Рио-де-Жанейро Сержиу Морейры Филью.

Показания Эдуарду не оставляют сомнения в том, что все было спланировано заранее. Об этом говорит хотя бы тот факт, что Франсуаза Амиридис предложила ему 80 тысяч реалов за помощь дяде в осуществлении плана. Эваристо Понтес Магальяис следователь полиции Рио-де-Жанейро

Он добавил, что Морейра Филью сознался в любовной связи с супругой посла и в убийстве дипломата. Однако, по словам подозреваемого, он действовал в рамках самообороны: узнав о романе, Амиридис якобы набросился на него с кулаками. Эту версию следователи считают неправдоподобной, так как 29-летний страж порядка значительно превосходил 59-летнего посла по своим физическим данным. Что касается самой Франсуазы Амиридис, вопреки распространенной ранее телеканалом «Глобу» информации, она полностью отрицает свою вину.

По словам супруги посла, она узнала об убийстве только на следующий день, увидев пятна крови на диване в своей гостиной. Тем не менее женщина решила не выдавать любовника.

Более того, супруга посла заявила, что дипломат неоднократно избивал ее. Суд в Рио-де-Жанейро по просьбе следователей выдал ордер на арест всех троих фигурантов дела. Они останутся под стражей еще как минимум 30 дней. Точную причину смерти посла полиции установить не удалось, так как его тело было практически уничтожено огнем. Дело посла Греции в Бразилии В минувший четверг стало известно, что посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис пропал без вести в Рио-де- Жанейро. Об исчезновении дипломата сообщила его жена, гражданка Бразилии Франсуаза Амиридис. Следователей насторожил тот факт, что она сделала это лишь спустя двое суток после предполагаемой пропажи супруга.

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