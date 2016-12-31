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02:56 (мск), источник: ТАСС

Супруга посла Греции в Бразилии организовала его убийство за $24,6 тысяч

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Франсуаза Амиридис, супруга посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса, организовала его убийство, пообещав одному из исполнителей преступления 80 тыс. реалов ($24,6 тыс.).

Источник: Reuters

Соответствующую информацию обнародовал в пятницу на пресс-конференции следователь полиции Рио-де-Жанейро Эваристо Понтес Магальяис, который ведет дело.

Умышленное преступление или самооборона

По его словам, утверждение правоохранительных органов основано на показаниях Эдуарду Морейры ди Меллу. Он приходится племянником предполагаемому любовнику жены дипломата, сотруднику военной полиции Рио-де-Жанейро Сержиу Морейры Филью.

Показания Эдуарду не оставляют сомнения в том, что все было спланировано заранее. Об этом говорит хотя бы тот факт, что Франсуаза Амиридис предложила ему 80 тысяч реалов за помощь дяде в осуществлении плана.
Эваристо Понтес Магальяисследователь полиции Рио-де-Жанейро

Он добавил, что Морейра Филью сознался в любовной связи с супругой посла и в убийстве дипломата. Однако, по словам подозреваемого, он действовал в рамках самообороны: узнав о романе, Амиридис якобы набросился на него с кулаками.

Эту версию следователи считают неправдоподобной, так как 29-летний страж порядка значительно превосходил 59-летнего посла по своим физическим данным.

Что касается самой Франсуазы Амиридис, вопреки распространенной ранее телеканалом «Глобу» информации, она полностью отрицает свою вину.

По словам супруги посла, она узнала об убийстве только на следующий день, увидев пятна крови на диване в своей гостиной. Тем не менее женщина решила не выдавать любовника.

Более того, супруга посла заявила, что дипломат неоднократно избивал ее.

Суд в Рио-де-Жанейро по просьбе следователей выдал ордер на арест всех троих фигурантов дела. Они останутся под стражей еще как минимум 30 дней. Точную причину смерти посла полиции установить не удалось, так как его тело было практически уничтожено огнем.

Дело посла Греции в Бразилии

В минувший четверг стало известно, что посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис пропал без вести в Рио-де- Жанейро. Об исчезновении дипломата сообщила его жена, гражданка Бразилии Франсуаза Амиридис. Следователей насторожил тот факт, что она сделала это лишь спустя двое суток после предполагаемой пропажи супруга.

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Амиридис, как и главы других дипмиссий, работал в бразильской столице Бразилиа. По данным СМИ, в Рио-де- Жанейро он проводил рождественские и новогодние каникулы. В посольстве Греции в Бразилиа корр. ТАСС подтвердили, что посол находится в отпуске, из которого он должен выйти 9 января.

Вечером 29 декабря полиция южноамериканской республики обнаружила автомобиль, который был взят напрокат пропавшим без вести дипломатом. Внутри находился обгоревший труп, который был направлен на экспертизу. После предварительного анализа судмедэксперты подтвердили, что найденные в Рио-де- Жанейро останки принадлежат Амиридису, однако окончательные результаты вскрытия будут известны только через 30 дней.

Амиридис работал генеральным консулом Греции в Рио-де- Жанейро с 2001 по 2004 год. Именно в этот период он познакомился со своей женой: жительницей бедного пригорода бразильского мегаполиса. У супругов родилась дочь, сейчас ей 10 лет. В январе текущего года Амиридис вступил в должность посла в Бразилии, и все свободное время проводил в Рио-де-Жанейро, в районе, где проживали родственники жены.

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