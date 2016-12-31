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07:59 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы возле больницы скончался оставленный друзьями сбитый пешеход

Минувшей ночью в Алматы в результате ДТП скончался 32-летний мужчина, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Инцидент произошел около 3 часов ночи. На Ташкентском тракте, в 100 метрах от ГКБ № 7, на хорошо освещенном участке дороги автомобиль Lexus, двигаясь в западном направлении, сбил молодого мужчину, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте.

Со слов брата водителя Lexus, дорогу перебегали трое, но успели только двое. Перебежав дорогу, мужчины скрылись в неизвестном направлении, даже не заинтересовавшись состоянием сбитого мужчины.

Водитель утверждал, что перебегавшие были в состоянии алкогольного опьянения и что двигался он со скоростью не более 70 км/ч. От места удара, которое он указал, мужчину отбросило на несколько метров.

Брат водителя, рассказал, что сбитый мужчина до приезда скорой, еще дышал, но прибывшие на место медики не смогли спасти ему жизнь. Скончавшемуся мужчине было 32 года.

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