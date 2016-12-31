В центре Омска «десятка» влетела в столб
Водитель не пострадал, однако автомобиль получил серьезные повреждения.
Водитель не пострадал, однако автомобиль получил серьезные повреждения.
Вчера поздно вечером в центре Омска произошло ДТП. Водитель за рулем «ВАЗ-2110» врезался в опору освещения.
Произошла авария в самом центре Омска — на улице Ленина перед Ленинградским мостом.
По предварительной информации, авария произошла не
Фотографии происшествия появились в паблике «REGIK55».
Как видно по фотографии, повреждения автомобиль получил серьезные. Тем не менее, известно, что пострадавших нет — очевидец утверждает, что все остались живы.
Странность заключается в том, что автомобиль врезался в столб задней частью. Этому удивились и многие подписчики паблика в комментариях. Омичи недоумевают, при каких обстоятельствах могла произойти подобная авария.