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07:35 (мск), источник: Om1.ru

В центре Омска «десятка» влетела в столб

Водитель не пострадал, однако автомобиль получил серьезные повреждения.

Вчера поздно вечером в центре Омска произошло ДТП. Водитель за рулем «ВАЗ-2110» врезался в опору освещения.

Произошла авария в самом центре Омска — на улице Ленина перед Ленинградским мостом.

По предварительной информации, авария произошла не из-за того, что водитель не справился с управлением или был пьян. Как утверждают очевидцы, мужчина пытался избежать столкновения с машиной, которая его «подрезала».

Фотографии происшествия появились в паблике «REGIK55».

Как видно по фотографии, повреждения автомобиль получил серьезные. Тем не менее, известно, что пострадавших нет — очевидец утверждает, что все остались живы.

Странность заключается в том, что автомобиль врезался в столб задней частью. Этому удивились и многие подписчики паблика в комментариях. Омичи недоумевают, при каких обстоятельствах могла произойти подобная авария.

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