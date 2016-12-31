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07:29 (мск), источник: ТАСС

Электроснабжение населенных пунктов Крыма, пострадавших от непогоды, восстановлено

Большинство отключенных населенных пунктов находилось в Симферопольском, Ленинском и Сакском районах.

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Электроснабжение 37 населенных пунктов Крыма, обесточенных из-за непогоды, восстановлено, сообщает региональный главк МЧС.

«Электроснабжение городов и районов Крыма восстановлено», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 30 декабря вследствие неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, снег) в Республике Крым без электроснабжения оказались 37 населенных пунктов, из них — 18 частично, с общим количеством населения 8197 человек. Большинство отключенных населенных пунктов находилось в Симферопольском, Ленинском и Сакском районах.

Весь Крым. Как живет полуостров после воссоединения с Россией.

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