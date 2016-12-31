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07:19 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

На борту рухнувшего Ту-154 была уроженка Украины

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Среди жертв крушения российского самолета Ту-154 была уроженка Снежного Донецкой области Надежда Игнатьева.

Источник: "РИА Новости" Украина

Она была танцовщицей в Ансамбле песни и пляски Российской армии имени Александрова почти 10 лет, имела российское гражданство. Об этом в комментарии hromadske.ua сообщила мать погибшей Валентина Марченкова.

Ее муж также работает в ансамбле, но в самолете его не было. У Надежды осталась четырехлетняя дочь.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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