Служебная машина ДПС серьезно пострадала во время погони в Приморье.

В ночь на 31 декабря в Находке серьезные повреждения получила служебная машина ДП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль.

Сообщается, что транспортное происшествие произошло, когда экипаж ДПС преследовал нарушителя. На спуске служебная машина попала колесом в ливневку, после чего, потеряв управление, автомобиль вылетел с дороги.

Однако данный инцидент не позволил нарушителям скрыться. Вскоре виновники погони были задержаны.