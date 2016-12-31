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09:14 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе иномарку угнали из автосервиса

УФА, 31 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. В Уфе иномарка была угнана прямо из автомастерской одним из работников заведения.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 5 Управления МВД России по городу Уфе совместно с госавтоинспекторами задержали подозреваемого на территории Кармаскалинского района, где мужчина скрывался.

Неделю назад в одну из автомастерских города Уфы местный житель пригнал свой автомобиль и оставил его там для проведения диагностики. Но иномарка мужчины бесследно исчезла из мастерской уже к следующему утру. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что подозреваемым является один из работников автосервиса. По словам хозяина заведения, где ремонтировались автомобили, этот парень устроился к ним ровно неделю назад.

Еще через несколько дней госавтоинспекторы совместно с сотрудниками уголовного розыска задержали подозреваемого. 29-летний ранее судимый за угон мужчина признал свою вину. Задержанный пояснил, что в тот вечер он был в состоянии алкогольного опьянения. Похищенный «Хендай» был возвращен законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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