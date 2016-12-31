В Красноярском крае по следу из игрушек раскрыли кражу ёлки
Похитителям новогоднего дерева грозит до 6 лет.
Похитителям новогоднего дерева грозит до 6 лет.
У жителя Енисейского района украли новогоднюю ёлку. Однако воришек нашли по игрушкам, падавшим с наряженного дерева, и задержали. Как сообщили 31 декабря в
В правоохранительные органы обратился сам владелец ёлки. Ущерб был оценен в 30 тыс. рублей. След из игрушек и украшений, которые падали с елки во время хищения, привел стражей порядка к трем подозреваемым — местным жителям 1979, 1989 и 1999 годов рождения.
Сотрудники полиции изъяли украденную елку и вернули владельцу.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», предусматривающей до 6 лет лишения свободы.