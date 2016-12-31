В Красноярском крае по следу из игрушек раскрыли кражу ёлки

У жителя Енисейского района украли новогоднюю ёлку. Однако воришек нашли по игрушкам, падавшим с наряженного дерева, и задержали. Как сообщили 31 декабря в пресс-службе районной полиции, инцидент произошел в селе Подтёсово.

В правоохранительные органы обратился сам владелец ёлки. Ущерб был оценен в 30 тыс. рублей. След из игрушек и украшений, которые падали с елки во время хищения, привел стражей порядка к трем подозреваемым — местным жителям 1979, 1989 и 1999 годов рождения.

Сотрудники полиции изъяли украденную елку и вернули владельцу.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», предусматривающей до 6 лет лишения свободы.