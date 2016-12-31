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09:27 (мск), источник: Volga News

Полицейские раскрыли грабеж в одной из самарских квартир

В дежурную часть отдела полиции № 8 Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение об открытом хищении личного имущества. Грабеж был совершен в квартире дома в пос. Управленческий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции выехали по указанному в заявлении адресу и установили, что в тот день 37-летний местный житель встретился со своим знакомым. В ходе разговора между ними возникла ссора, во время которой оппонент потерпевшего открыто похитил у него денежные средства в размере 2,4 тыс. рублей и сотовый телефон.

Выяснив подробности, полицейские проверили личность предполагаемого злоумышленника. Стало известно, что он является жителем Самары, нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Оперативники установили место нахождения подозреваемого, после чего задержали его.

Свою вину мужчина признал и рассказал, что успел потратить похищенные деньги на личные нужды. Сотовый телефон изъят и возвращен законному владельцу. По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», возбуждено уголовное дело.

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