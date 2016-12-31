Пропавшие в Крыму девочки найдены

Напомним, речь идет о 14-летних Валентине Волковой и Ксении Кравцовой. Отделом полиции № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю устанавливалось местонахождение без вести пропавших несовершеннолетних. Одна из девочек 14.12.2016 ушла из дома и не вернулась, вторая — 14.12.2016 самовольно покинула детское лечебное учреждение в столице республики. Ориентировки о без вести пропавших были размещены на ведомственном сайте Министерства внутренних дел по Республике Крым, в социальных сетах, направлены в средства массовой информации.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних ОП № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Крым местонахождение обеих пропавших было установлено. В отношении несовершеннолетних противоправных действий совершено не было, — сообщает пресс-служба МВД. Первая девочка возвращена матери, вторая — помещена в детское лечебное учреждение г. Симферополя.