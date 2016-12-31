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11:24 (мск), источник: Югополис

В этнокомплексе «Атамань» сгорел трактир

Ликвидация огня заняла менее часа, пострадавших нет.

В пятницу 30 декабря в этнокомплексе «Атамань» в Темрюкском районе произошел пожар. Сгорел летний трактир «Цыбулька». Огнеборцы справились с пламенем меньше чем за час. Никто не пострадал, сообщает «КП».

— Сообщение о возгорании трактира на территории этнокомплека поступило в 12.20. На место выехали 11 спасателей и 3 единицы техники. В 13.18 огонь потушили, площадь пожара составила 50 квадратных метров, — сообщили в краевом ГУ МЧС.

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