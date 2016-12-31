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10:33 (мск), источник: БЕЛТА

В жилом доме в Гродно обрушился балкон

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно обрушился балкон, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о ЧП поступило 31 декабря около пяти часов утра. Обрушился балкон (1×8 м) квартиры, расположенной на первом этаже девятиэтажного жилого дома на площади Декабристов.

«В результате обрушения балкона пострадавших нет. Предполагаемая причина обрушения — коррозия металлических элементов плиты», — проинформировали в МЧС.

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