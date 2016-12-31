В жилом доме в Гродно обрушился балкон
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно обрушился балкон, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно обрушился балкон, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение о ЧП поступило 31 декабря около пяти часов утра. Обрушился балкон (1×8 м) квартиры, расположенной на первом этаже девятиэтажного жилого дома на площади Декабристов.
«В результате обрушения балкона пострадавших нет. Предполагаемая причина обрушения — коррозия металлических элементов плиты», — проинформировали в МЧС.