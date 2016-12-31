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11:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже автобус насмерть сбил пешехода

Авария произошла на Ленинском проспекте.

«ПАЗ» сбил 62-летнего пешехода дома № 9 по Ленинскому проспекту в 19:30 пятницы, 30 декабря. «Скорая» увезла пенсионера в БСМП, однако там от полученных травм он скончался, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным ведомства, за рулем автобуса находился 60-летний мужчина. Пешеход переходил дорогу вне пешеходного перехода. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

За сутки 30 декабря региональные инспекторы зарегистрировали 179 аварий, из них в Воронеже — 109, на федеральных трассах — 16, в районах области — 54. В пяти ДТП пострадали семь человек, один погиб.

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