В Воронеже автобус насмерть сбил пешехода

«ПАЗ» сбил 62-летнего пешехода дома № 9 по Ленинскому проспекту в 19:30 пятницы, 30 декабря. «Скорая» увезла пенсионера в БСМП, однако там от полученных травм он скончался, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным ведомства, за рулем автобуса находился 60-летний мужчина. Пешеход переходил дорогу вне пешеходного перехода. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

За сутки 30 декабря региональные инспекторы зарегистрировали 179 аварий, из них в Воронеже — 109, на федеральных трассах — 16, в районах области — 54. В пяти ДТП пострадали семь человек, один погиб.