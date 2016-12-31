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11:04 (мск), источник: ТАСС

В Москве неизвестные напали на Расула Мирзаева

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Трое неизвестных избили и ранили из травматического пистолета бойца смешанного стиля Расула Мирзаева на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

Источник: РИА "Новости"

«Трое неизвестных напали на Мирзаева на улице Восточная сегодня около 02:00 мск. Злоумышленники избили и ранили из травматического пистолета спортсмена, после чего скрылись. Пострадавший госпитализирован», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе полиции факт нападения на мужчину на улице Восточная подтвердили, не сообщив личность пострадавшего.

«По данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленников», — сказали в пресс-службе.

Комментарии
1
Турал Джалилов
Скандальная личность
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