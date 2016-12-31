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11:03 (мск), источник: Интерфакс

В Праге обезвредили угрожавшего взорвать самолет поляка

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU — Полиция Чехии арестовала гражданина Польши, который угрожал взорвать самолет Boeing 737−800 авиакомпании Enter Air, выполнявший рейс Лас-Пальмас Испания, Канарские острова) — Варшава, сообщают западные СМИ со ссылкой на главу МВД Чехии Милана Хованеца.

Источник: Reuters

«Это не похоже на попытку совершить террористический акт. Ситуация находится под контролем», — написал Хованец в твиттере.

Отмечается, что после поступления угрозы судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Праги, после чего преступник был задержан полицией.

Все пассажиры, преимущественно граждане Польши, были успешно эвакуированы из самолета и расселены по гостиницам.

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