В Праге обезвредили угрожавшего взорвать самолет поляка
Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU — Полиция Чехии арестовала гражданина Польши, который угрожал взорвать самолет Boeing 737−800 авиакомпании Enter Air, выполнявший рейс
Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU — Полиция Чехии арестовала гражданина Польши, который угрожал взорвать самолет Boeing 737−800 авиакомпании Enter Air, выполнявший рейс
«Это не похоже на попытку совершить террористический акт. Ситуация находится под контролем», — написал Хованец в твиттере.
Отмечается, что после поступления угрозы судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Праги, после чего преступник был задержан полицией.
Все пассажиры, преимущественно граждане Польши, были успешно эвакуированы из самолета и расселены по гостиницам.