Командир взвода ДПС уволен за инцидент в аэропорту Казани

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). МВД Татарстана планирует в ближайшее время рассмотреть совместно с прокуратурой и следственным комитетом вопросы применения оружия в связи инцидентом в аэропорту Казани, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

21 декабря 2016 года водитель «Лады» 15-й модели Руслан Нуртдинов не подчинился требованиям сотрудников ДПС, въехал на территорию казанского аэропорта и причинил значительный ущерб.

Для объективной оценки действий сотрудников ДПС в МВД по РТ проведена служебная проверка. В ходе проверки достоверно установлено, что у сотрудников полиции не было возможности применить табельное оружие во время преследования нарушителя: ни на территории города, ни на трассе Казань — Оренбург, ни на территории аэропорта, так как могли пострадать люди. Единственная возможность применения оружия возникла перед въездом на охраняемую территорию аэропорта. Данная возможность была упущена.

В связи с этим командир 2 взвода 2 батальона полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Казани за непрофессиональные действия при задержании транспортного средства освобожден от занимаемой должности. Еще трое сотрудников ДПС, принимавших участие в преследовании, получили строгий выговор.

Кроме того, за нарушение служебной дисциплины, выразившееся в ненадлежащем исполнении обязанностей по координированию сил и средств при задержании транспортного средства, освобожден от занимаемой должности старший дежурный дежурной части полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Казани, объявлен строгий выговор дежурному дежурной части полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Казани. За отсутствие должного контроля привлечены к дисциплинарной ответственности еще шесть руководителей ДПС ГИБДД Управления МВД России по Казани.

Также в МВД по Республике Татарстан планируется рассмотреть на координационном совещании с участием представителей прокуратуры и следственного комитета вопросы, связанных с правовыми аспектами применения огнестрельного оружия и специальных средств в отношении водителей, препятствующих реализации требований федерального законодательства.