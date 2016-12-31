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11:23 (мск), источник: РИА Новости

Московскую поликлинику эвакуировали после возгорания

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Посетителей и персонал поликлиники эвакуировали на северо-западе Москвы после возгорания электрооборудования, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Источник: РИА Новости

«После возгорания в четырехэтажном здании поликлиники по адресу: улица Планерная, дом 8 были выведены все посетители и персонал», — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель столичного главка МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощитовой. Последствия уже ликвидированы.

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