Московскую поликлинику эвакуировали после возгорания
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Посетителей и персонал поликлиники эвакуировали на
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Посетителей и персонал поликлиники эвакуировали на
«После возгорания в четырехэтажном здании поликлиники по адресу: улица Планерная, дом 8 были выведены все посетители и персонал», — сказал собеседник агентства.
Как уточнил РИА Новости представитель столичного главка МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощитовой. Последствия уже ликвидированы.