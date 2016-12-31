Московскую поликлинику эвакуировали после возгорания

«После возгорания в четырехэтажном здании поликлиники по адресу: улица Планерная, дом 8 были выведены все посетители и персонал», — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель столичного главка МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощитовой. Последствия уже ликвидированы.