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11:39 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В США более 20 человек застряли на аттракционе на высоте 40 метров

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. В США пожарная команда смогла спасти более 20 человек, включая детей, которые застряли на целый день в кабине сломавшегося аттракциона на высоте 40 метров, передает телеканал ABC News.

Источник: "РИА Новости" Украина

Инцидент произошел в парке развлечений Knott’s Berry Farm на юге штата Калифорния. Сломался аттракцион под названием Sky Cabin, который представляет из себя высокую башню с вращающейся смотровой площадкой. Когда произошла техническая неполадка, на аттракционе находился 21 человек, в том числе дети 8 лет.

Механики не смогли наладить механизм спуска и вызвали пожарную службу спустя три часа после поломки. Прибывшие пожарные не смогли сразу эвакуировать застрявших пассажиров аттракциона, так как выдвижные лестницы на пожарных машинах не доставали до смотровой кабины. Пришлось спасать людей по одному при помощи веревок, причем каждого человека спускали пристегнутым к одному из пожарных. Операция по спасению прошла успешно спустя 8 часов после поломки аттракциона, отмечает телеканал.

Администрация парка закрыла Sky Cabin до выяснения причин неполадок и их устранения.

Напомним, в октябре четыре человека погибли во время ЧП на одном из аттракционов в детском тематическом парке в Австралии.

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