Видео: на трассе М7 под Елабугой столкнулись десять машин

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). В соцсетях появились фото и видео столкновения автомобилей на 999-м километре федеральной трассы М7 «Волга».

В Елабужском районе Татарстана накануне вечером столкнулись десять автомобилей, в результате одна иномарка оказалась сильно деформирована. Происшествие случилось в 18.58. Данные о причинах ДТП и количестве пострадавших выясняются.