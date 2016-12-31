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14:55 (мск), источник: ИА Татар-информ

Видео: на трассе М7 под Елабугой столкнулись десять машин

Инцидент случился накануне вечером на 999-м километре федеральной трассы М7 «Волга».

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). В соцсетях появились фото и видео столкновения автомобилей на 999-м километре федеральной трассы М7 «Волга».

В Елабужском районе Татарстана накануне вечером столкнулись десять автомобилей, в результате одна иномарка оказалась сильно деформирована. Происшествие случилось в 18.58. Данные о причинах ДТП и количестве пострадавших выясняются.

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