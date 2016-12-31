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11:40 (мск), источник: Sputnik.by

Масштабный пожар в Витебске: сгорели 10 сараев граждан

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Десять сараев граждан сгорели в результате пожара в Витебске, сообщили Sputnik в субботу в витебском областном УМЧС.

Источник: Sputnik.by

Возгорание в сараях, расположенных на улице Гагарина в областном центре и принадлежащих ЖЭУ № 24, произошло накануне днем.

«В 13:03 поступило сообщение о пожаре коллективных сараев», — сказали в МЧС.

Там также сообщили, что в результате пожара повреждено 100 квадратных метров кровли, потолочные перекрытия и имущество брестчан.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливаю причину, приведшую к возгоранию.

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