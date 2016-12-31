Ночное ДТП в центре Кишинева: авто всмятку, маршрутку от удара перевернуло

Они столкнулись в самом центре Кишинева — на пересечении улиц Букурешть и Еминеску. Удар был таким сильным, что маршрутку перевернуло, а передняя часть капота у легкового авто оказалась разбитой буквально всмятку. И в маршрутке, и в машине сработали подушки безопасности.

На место столкновения сразу же подъехали скорая помощь, которая увезла пострадавших в больницу, а также сотрудники дорожной полиции. Им и предстоит выяснить, кто был виноват в аварии. Ведется следствие. Журналисты будут следить за развитием этой трагической ситуации.