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12:16 (мск), источник: Sputnik.md

Ночное ДТП в центре Кишинева: авто всмятку, маршрутку от удара перевернуло

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. В канун Нового года все, как правило, куда-то спешат. Нужно купить подарки, «затариться» продуктами. Однако для водителей маршрутки и легкового автомобиля спешка оказалась роковой.

Источник: Sputnik.md

Они столкнулись в самом центре Кишинева — на пересечении улиц Букурешть и Еминеску. Удар был таким сильным, что маршрутку перевернуло, а передняя часть капота у легкового авто оказалась разбитой буквально всмятку. И в маршрутке, и в машине сработали подушки безопасности.

На место столкновения сразу же подъехали скорая помощь, которая увезла пострадавших в больницу, а также сотрудники дорожной полиции. Им и предстоит выяснить, кто был виноват в аварии. Ведется следствие. Журналисты будут следить за развитием этой трагической ситуации.

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