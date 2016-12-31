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16:11 (мск), источник: "Российская газета"

В Челябинске задержаны участники уличной разборки со стрельбой

В Челябинске по горячим следам задержаны участники уличной потасовки, закончившейся стрельбой. Смертельное ранение в ходе конфликта получил 57-летний мужчина, сообщили в субботу в ГУ МВД региона.

— Сегодня у дома по улице Грузовая в Челябинске во время уличного конфликта получил смертельное ранение 57-летний местный житель, — сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. — По предварительным данным, смертельный выстрел был произведен из травматического оружия. Нападавшие попытались скрыться на автомашине. Однако в рамках введенного в городе плана «Перехват» были задержаны по ориентировке сотрудниками ГИБДД.

С задержанными работают следователи. Выясняются причины и обстоятельства конфликта. Возбуждено уголовное дело об убийстве, отметили в ГУ МВД региона.

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