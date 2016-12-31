В Челябинске задержаны участники уличной разборки со стрельбой

— Сегодня у дома по улице Грузовая в Челябинске во время уличного конфликта получил смертельное ранение 57-летний местный житель, — сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. — По предварительным данным, смертельный выстрел был произведен из травматического оружия. Нападавшие попытались скрыться на автомашине. Однако в рамках введенного в городе плана «Перехват» были задержаны по ориентировке сотрудниками ГИБДД.

С задержанными работают следователи. Выясняются причины и обстоятельства конфликта. Возбуждено уголовное дело об убийстве, отметили в ГУ МВД региона.