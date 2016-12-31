О новогодних ворах-домушниках предупреждают полицейские

Как показывает практика, нечестные на руку граждане используют праздничную суматоху для того, чтобы поживиться. Впрочем, нередки случаи, когда в своих бедах, потерпевшие виноваты сами.

Бывали случаи, когда хозяева квартир уезжали, даже не заперев замки. Или выходили запускать фейерверки, оставляя двери нараспашку, а когда возвращались, не находили ценных вещей. Полицейские просят быть бдительней.

«В основном, кражи часто совершаются по вине самих потерпевших, так как они оставляют квартиры без присмотра, ценные вещи оставляют, за домом кто-либо не смотрит», — рассказал старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДВД Костанайской области Ринат Кабылбеков в репортаже информационной программы «31 канала» «Информбюро».

Чтобы защитить своё имущество пенсионер из Костаная Исхан Омарханов установил домашнюю сигнализацию. Поставить квартиру под охрану, говорит, вынудили обстоятельства: впереди новогодние праздники, запланированы поездки по родным, и дом оставлять без присмотра страшно.

«Могут пытаться войти под видом Деда Мороза и Снегурочки, представиться полицейскими или новыми соседями. Так недавно хотели обворовать наших соседей. Поэтому мой сын заказал сигнализацию», — рассказал пенсионер.

Ещё один совет от стражей порядка — обязательно прятать в укромное место ценные вещи. Самое популярное место для хранения наличных — как правило, платяные шкафы, тумбы, комоды и воры это хорошо знают, поэтому их они проверяют в первую очередь.

Деньги и украшения рекомендуется прятать в более потаённые места, например в ванной комнате или на балконе. Шубы и шапки из ценного меха можно убирать в коробы для белья диванов или кроватей.

Если в планах уехать из дома надолго, то по словам полицейских, необходимо попросить родных забирать почту и периодически оставлять включенным свет в разных комнатах.

Впрочем, потерять ценные вещи, можно и никуда не уезжая. Сотрудники правопорядка настоятельно рекомендуют не встречать Новый год с малознакомыми людьми и уж тем более, не распивать с ними спиртное.