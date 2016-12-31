Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
"Гадость страшная": иностранцев удивило любимое блюдо россиян
Минобороны сообщило об инциденте на борту Ту-154 перед падением
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Крушение Ту-154: что произошло в последние 10 секунд
Врач убил пациентку одним уколом (видео)
10 футбольных людей, восхитивших нас в 2016 году
МОК может ввести санкции в отношении России в 2017 году
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Умер Джордж Майкл
10«Мин нет»
26Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
13:05 (мск), источник: Informburo.kz

О новогодних ворах-домушниках предупреждают полицейские

Полицейские предупреждают: новогодняя ночь — благоприятная пора для воров-домушников.

Как показывает практика, нечестные на руку граждане используют праздничную суматоху для того, чтобы поживиться. Впрочем, нередки случаи, когда в своих бедах, потерпевшие виноваты сами.

Бывали случаи, когда хозяева квартир уезжали, даже не заперев замки. Или выходили запускать фейерверки, оставляя двери нараспашку, а когда возвращались, не находили ценных вещей. Полицейские просят быть бдительней.

«В основном, кражи часто совершаются по вине самих потерпевших, так как они оставляют квартиры без присмотра, ценные вещи оставляют, за домом кто-либо не смотрит», — рассказал старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДВД Костанайской области Ринат Кабылбеков в репортаже информационной программы «31 канала» «Информбюро».

Чтобы защитить своё имущество пенсионер из Костаная Исхан Омарханов установил домашнюю сигнализацию. Поставить квартиру под охрану, говорит, вынудили обстоятельства: впереди новогодние праздники, запланированы поездки по родным, и дом оставлять без присмотра страшно.

«Могут пытаться войти под видом Деда Мороза и Снегурочки, представиться полицейскими или новыми соседями. Так недавно хотели обворовать наших соседей. Поэтому мой сын заказал сигнализацию», — рассказал пенсионер.

Ещё один совет от стражей порядка — обязательно прятать в укромное место ценные вещи. Самое популярное место для хранения наличных — как правило, платяные шкафы, тумбы, комоды и воры это хорошо знают, поэтому их они проверяют в первую очередь.

Деньги и украшения рекомендуется прятать в более потаённые места, например в ванной комнате или на балконе. Шубы и шапки из ценного меха можно убирать в коробы для белья диванов или кроватей.

Если в планах уехать из дома надолго, то по словам полицейских, необходимо попросить родных забирать почту и периодически оставлять включенным свет в разных комнатах.

Впрочем, потерять ценные вещи, можно и никуда не уезжая. Сотрудники правопорядка настоятельно рекомендуют не встречать Новый год с малознакомыми людьми и уж тем более, не распивать с ними спиртное.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
О новогодних ворах-домушниках предупреждают полицейские
МИД назвал решения Белого дома попыткой отомстить Трампу
Повар Генконсульства в Сан-Франциско попал под санкции США
В Москве неизвестные напали на Расула Мирзаева
Скончался первый менеджер The Beatles
В Праге обезвредили угрожавшего взорвать самолет поляка
Итоги-2016. Потери года
Лес в Румынии возглавил рейтинг самых страшных мест в мире
Спорт
СМИ: Сотникова может лишиться золота ОИ-2014 Как сообщает La Gazzetta dello Sport, российская фигуристка Аделина Сотникова может быть лишена золотой медали Олимпийских игр в Сочи из-за манипуляций с допинг-пробой
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Без Шурика и бани: 30 альтернативных фильмов для новогодней ночи Шурик, джентльмены и прочие чародеи берут передышку. Настало время смотреть современную классику кино и встречать Новый год с новыми героями и не заученными наизусть сюжетами
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь