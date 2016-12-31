Машина скорой помощи попала в жуткое ДТП в Алматы

31 декабря в Алматы по проспекту Рыскулова недалеко от пересечения с улицей Аэродромной произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Об этом сообщает sputniknews.kz.

По словам очевидца, карета «скорой» следовала по проспекту на восток с выключенными мигалками и без подачи звукового сигнала. В один момент водитель «скорой» попытался развернуться через разделительную полосу. В результате следовавший во встречном направлении водитель Chevrolet, не успев затормозить, с ходу въехал в боковую часть медицинской машины.

Пострадали водитель скорой помощи и врач, оба доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Машина скорой помощи практически полностью разбита.