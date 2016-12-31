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16:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области 49 пассажиров сломавшегося автобуса провели 7 часов на трассе

На помощь приехали автоинспекторы.

Источник: РИА "Воронеж"

Рейсовый автобус «Москва — Симферополь» сломался в Бобровском районе около 4:00 субботы, 31 декабря. Единый диспетчер службы 112 сообщил об этом сотрудникам второго взвода ОБДПС ГИБДД по Воронежской области, и на место ЧП выехали капитан полиции Сергей Чистяков и лейтенант Игорь Рыжов и Сергей Нестеров, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

По данным ведомства, в автобусе находилось двое водителей и 49 пассажиров, из которых четверо — дети. Водитель автобуса рассказал о поломке одного из основных датчиков, из-за которой дальнейшее движение по маршруту было невозможно. Инспекторы предложили пассажирам погреться в придорожном кафе, а сами вместе с водителями заказали датчик в автосервисе Боброва. Его доставили в течение двух часов, в к 11:00 автобус продолжил путь.

Контекст

В августе 2016 года воронежские автоинспекторы помогли супружеской паре из Санкт-Петербурга с ремонтом их Nissan Х-Тrail, сломавшегося ночью на трассе. Сотрудники ДПС вызвали эвакуатор и договорились с мастерами автосервиса на ремонт несмотря на поздний час.

В сентябре 2016 года полицейский помог жителю Белоруссии и его семье с ремонтом машины в Воронеже. Правоохранитель устроил гостей города на ночлег и двое суток, пока ремонтировался автомобиль, он оставался с ними на связи и помогал решать возникающие вопросы.

А в октябре 2016-го сотрудник ДТП Максим Тарасов устроил погоню за автомобилистом, сбившим 34-летнего воронежца на улице Ленина. Инцидент произошел в выходной автоинспектора, когда тот вместе с супругой возвращался домой. Тарасов догнать нарушителя не смог, поэтому вернулся на место ДТП, сообщил о случившемся в дежурную часть, вызвал «скорую», опросил очевидцев и оказал первую помощь пострадавшему. Тот провел в больнице несколько дней, а, когда выписался, узнал, что нарушителя смогли задержать.

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