В Воронежской области 49 пассажиров сломавшегося автобуса провели 7 часов на трассе
На помощь приехали автоинспекторы.
На помощь приехали автоинспекторы.
Рейсовый автобус «Москва — Симферополь» сломался в Бобровском районе около 4:00 субботы, 31 декабря. Единый диспетчер службы 112 сообщил об этом сотрудникам второго взвода ОБДПС ГИБДД по Воронежской области, и на место ЧП выехали капитан полиции Сергей Чистяков и лейтенант Игорь Рыжов и Сергей Нестеров, сообщила
По данным ведомства, в автобусе находилось двое водителей и 49 пассажиров, из которых четверо — дети. Водитель автобуса рассказал о поломке одного из основных датчиков,
Контекст
В августе 2016 года воронежские автоинспекторы помогли супружеской паре из
В сентябре 2016 года полицейский помог жителю Белоруссии и его семье с ремонтом машины в Воронеже. Правоохранитель устроил гостей города на ночлег и двое суток, пока ремонтировался автомобиль, он оставался с ними на связи и помогал решать возникающие вопросы.
А в октябре 2016-го сотрудник ДТП Максим Тарасов устроил погоню за автомобилистом, сбившим 34-летнего воронежца на улице Ленина. Инцидент произошел в выходной автоинспектора, когда тот вместе с супругой возвращался домой. Тарасов догнать нарушителя не смог, поэтому вернулся на место ДТП, сообщил о случившемся в дежурную часть, вызвал «скорую», опросил очевидцев и оказал первую помощь пострадавшему. Тот провел в больнице несколько дней, а, когда выписался, узнал, что нарушителя смогли задержать.