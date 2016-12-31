Балкон обрушился в Гродно накануне Нового года
МИНСК, 31 дек — Sputnik. Балкон жилого многоэтажного дома обрушился в Гродно, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили Sputnik в субботу в Гродненском областном УМЧС.
МИНСК, 31 дек — Sputnik. Балкон жилого многоэтажного дома обрушился в Гродно, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили Sputnik в субботу в Гродненском областном УМЧС.
Обрушение в областном центре, по информации МЧС, произошло ночью 31 декабря в доме, расположенном на площади Декабристов.
«В 04:34 поступило сообщение об обрушении балкона квартиры, расположенной на первом этаже девятиэтажного жилого дома в Гродно», — сказали в управлении.
Там также сообщили, что размеры обрушившегося балкона составляют 1 на 8 метров.
По данным МЧС, в результате никто их жителей не пострадал, предполагаемая причина произошедшего — коррозия металлических элементов железобетонной плиты.