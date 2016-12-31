Балкон обрушился в Гродно накануне Нового года

Обрушение в областном центре, по информации МЧС, произошло ночью 31 декабря в доме, расположенном на площади Декабристов.

«В 04:34 поступило сообщение об обрушении балкона квартиры, расположенной на первом этаже девятиэтажного жилого дома в Гродно», — сказали в управлении.

Там также сообщили, что размеры обрушившегося балкона составляют 1 на 8 метров.

По данным МЧС, в результате никто их жителей не пострадал, предполагаемая причина произошедшего — коррозия металлических элементов железобетонной плиты.