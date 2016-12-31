На востоке Москвы загорелось двухэтажное здание
Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU — В двухэтажном здании на Краснобогатырской улице на востоке Москвы начался пожар, сообщили «Интерфаксу» в субботу в
Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU — В двухэтажном здании на Краснобогатырской улице на востоке Москвы начался пожар, сообщили «Интерфаксу» в субботу в
«Площадь пожара составляет 300 кв.м. Сведений о пострадавших не поступало», — сказал сотрудник
«В 12:47 поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Краснобогатырская, 72. Прибывшими пожарными установлено, что происходит горение — на кровле двухэтажного здания», — сообщил сотрудник
Источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил, что на первом этаже горящего здания находится автосервис.