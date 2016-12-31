На востоке Москвы загорелось двухэтажное здание

«Площадь пожара составляет 300 кв.м. Сведений о пострадавших не поступало», — сказал сотрудник пресс-службы.

«В 12:47 поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Краснобогатырская, 72. Прибывшими пожарными установлено, что происходит горение — на кровле двухэтажного здания», — сообщил сотрудник пресс-службы.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил, что на первом этаже горящего здания находится автосервис.