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13:58 (мск), источник: Интерфакс

На востоке Москвы загорелось двухэтажное здание

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU — В двухэтажном здании на Краснобогатырской улице на востоке Москвы начался пожар, сообщили «Интерфаксу» в субботу в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Площадь пожара составляет 300 кв.м. Сведений о пострадавших не поступало», — сказал сотрудник пресс-службы.

«В 12:47 поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Краснобогатырская, 72. Прибывшими пожарными установлено, что происходит горение — на кровле двухэтажного здания», — сообщил сотрудник пресс-службы.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил, что на первом этаже горящего здания находится автосервис.

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