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16:02 (мск), источник: Калининград.Ru

На трассе Зеленоградск — Приморск в ДТП погибла 18-летняя девушка

Водитель не справился с управлением и вылетел кювет.

В пятницу, 30 декабря, на трассе Зеленоградск — Приморск водитель «Опеля» не справился с управлением и автомобиль вылетел кювет. В результате аварии погибла 18-летняя девушка-пассажир. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Кроме этого, на улице Пролетарской в Калининграде «Ауди» сбил двух пешеходов. Оба пострадавших были госпитализированы. Ещё два человека попали под колёса на улицах Железнодорожной и Морозова. Они также доставлены в больницу.

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