Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП в Татарстане

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Сегодня в 12.48 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступила информация о смертельном ДТП на автомобильной дороге Шали — Сорочьи горы в Лаишевском районе Татарстана, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сотрудники пожарно-спасательной части № 118 на месте происшествия около населенного пункта Татарский Янтык увидели искореженный автомобиль «ВАЗ», который залетел под бензовоз «КАМАЗ». Все четыре человека, находившихся в легковом автомобиле, погибли. Среди них было два ребенка.

Спасатели при помощи специнструмента достают из автомобиля тела погибших.