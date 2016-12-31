Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП в Татарстане
Дорожная авария произошла на трассе в Лаишевском районе Татарстана.
Дорожная авария произошла на трассе в Лаишевском районе Татарстана.
(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Сегодня в 12.48 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступила информация о смертельном ДТП на автомобильной дороге Шали — Сорочьи горы в Лаишевском районе Татарстана, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сотрудники
Спасатели при помощи специнструмента достают из автомобиля тела погибших.