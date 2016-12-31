Пожар в автосервисе на востоке Москвы удалось потушить

Ранее сообщалось, что днем в субботу на место возгорания на улице Краснобогатырской, 72 направлены 19 подразделений в составе 76 человек. Мобильная лаборатория после проверки воздуха не выявила превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

«В 14.11 пожар на Краснобогатырской ликвидирован», — говорится в сообщении.