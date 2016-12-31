Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
В Киеве посчитали потери от транзита газа РФ в обход Украины
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей
Пинк родила сына
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
А Россия всех сильней! Как наш спорт рвал соперников в 2016 году
Адвокат Легкова опроверг информацию об отклонении апелляции
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
25События года в фотографиях
26Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
9Cкончалась Кэрри Фишер
10Общероссийская елка в Кремле
14:33 (мск), источник: РИА Новости

Пожар в автосервисе на востоке Москвы удалось потушить

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Пожар в автосервисе на улице Краснобогатырская на востоке Москвы потушен, сообщает МЧС России в микроблоге ведомства в Twitter.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что днем в субботу на место возгорания на улице Краснобогатырской, 72 направлены 19 подразделений в составе 76 человек. Мобильная лаборатория после проверки воздуха не выявила превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

«В 14.11 пожар на Краснобогатырской ликвидирован», — говорится в сообщении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Западные СМИ оценили «троллинг» российского посольства в адрес Обамы
МИД назвал решения Белого дома попыткой отомстить Трампу
Повар Генконсульства в Сан-Франциско попал под санкции США
В Москве неизвестные напали на Расула Мирзаева
Скончался первый менеджер The Beatles
Наталья Поклонская прочитала новогоднее стихотворение
Итоги-2016. Потери года
Лес в Румынии возглавил рейтинг самых страшных мест в мире
Спорт
А Россия всех сильней! Как наш спорт рвал соперников в 2016 году В 2016 году российские атлеты одержали немало ярких побед. Вспоминаем триумфы наших спортсменов
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Без Шурика и бани: 30 альтернативных фильмов для новогодней ночи Шурик, джентльмены и прочие чародеи берут передышку. Настало время смотреть современную классику кино и встречать Новый год с новыми героями и не заученными наизусть сюжетами
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Как цвет влияет на атмосферу в доме
В России запретят выписывать детей из квартир
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь