Арестован участник нападения на сотрудников Росгвардии в Новой Москве

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Щербинский суд Москвы заключил под стражу до 28 февраля участника нападения на сотрудников Росгвардии в Новой Москве Евгения Сазонова, передает корреспондент ТАСС.

Своим решением суд удовлетворил первое из четырех поступивших от следствия ходатайств.

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей», — огласил постановление судья.

Сазонов признал вину и написал явку с повинной. Следователь просил заключить Сазонова под стражу в связи с тяжестью преступления, наказание за которое может быть вплоть до пожизненного лишения свободы.

Дело в отношении Сазонова и еще троих фигурантов возбуждено по ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») и ст. 226 («Хищение оружия») УК РФ.

Вечером 29 декабря на территории Новой Москвы при проверке документов группа лиц стреляла в наряд вневедомственной охраны Росгвардии, один сотрудник погиб, еще один был ранен.