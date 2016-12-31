«Новогодняя» кража: в Ракове с участка украли живую елку

«Новогодняя» кража, по данным правоохранителей, произошла в агрогородке в период между 27 и 29 декабря.

«С территории участка дома по улице Набережной в Ракове неизвестный похитил декоративную ель», — сказали в УВД.

В милиции также сообщили, что ущерб составил 90 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси. Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных или исправительных работ, штрафа, ареста, ограничения либо лишения свободы.

Как ранее сообщили Sputnik в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении, перед Новым годом ель можно было приобрести за 10−15 рублей (в зависимости от высоты).