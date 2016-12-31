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15:09 (мск), источник: Sputnik.by

«Новогодняя» кража: в Ракове с участка украли живую елку

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Воложинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту кражи с частного участка в Ракове живой ели, сообщили Sputnik в субботу в УВД Минского облисполкома.

«Новогодняя» кража, по данным правоохранителей, произошла в агрогородке в период между 27 и 29 декабря.

«С территории участка дома по улице Набережной в Ракове неизвестный похитил декоративную ель», — сказали в УВД.

В милиции также сообщили, что ущерб составил 90 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси. Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных или исправительных работ, штрафа, ареста, ограничения либо лишения свободы.

Как ранее сообщили Sputnik в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении, перед Новым годом ель можно было приобрести за 10−15 рублей (в зависимости от высоты).

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