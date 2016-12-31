Спасатели освободили из снежного плена автобус из Ростова-на-Дону с 25 пассажирами
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости (Крым). Крымские спасатели в течение прошедших суток помогали автовладельцам полуострова, которые оказались в сложной ситуации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости (Крым). Крымские спасатели в течение прошедших суток помогали автовладельцам полуострова, которые оказались в сложной ситуации.
Так, накануне вечером спасателям пришлось вытаскивать застрявший в снежной ловушке на Феодосийской трассе, между Щебетовкой и Краснокаменкой, автобус с людьми. Автобус следовал из
«30 декабря в 19.45 в Центр управления в Кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Крым поступило сообщение о том, что на трассе
С помощью 19 сотрудников
Пассажиров автобуса разместили в Коктебеле, в медицинской помощи никто из них не нуждался.
В ведомстве уточнили, что на данный момент проезд по всем автодорогам и перевалам обеспечен в полном объеме, заторов на дорогах полуострова нет.
Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым напоминают: по данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в связи с выходом южного циклона 31 декабря на территории Республики Крым сохраняются сложные метеорологические условия сильный гололед, отложение мокрого снега, изморозь.