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14:56 (мск), источник: РИА Крым

Спасатели освободили из снежного плена автобус из Ростова-на-Дону с 25 пассажирами

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости (Крым). Крымские спасатели в течение прошедших суток помогали автовладельцам полуострова, которые оказались в сложной ситуации. Из-за сильной гололедицы, а также снежных заметов и метели многие водители теряли контроль над своим транспортным средством, в результате чего оказывались в снежных ловушках и создавали заторы на дорогах, сообщает пресс-служба Главного управления РФ по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

Так, накануне вечером спасателям пришлось вытаскивать застрявший в снежной ловушке на Феодосийской трассе, между Щебетовкой и Краснокаменкой, автобус с людьми. Автобус следовал из Ростова-на-Дону в Ялту, в нем находились 25 пассажиров. Водитель автобуса не смог подняться в гору, не справился с управлением и съехал на обочину, в результате чего застрял в снежном заносе.

«30 декабря в 19.45 в Центр управления в Кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Крым поступило сообщение о том, что на трассе Алушта-Судак-Феодосия, между пгт. Щебетовка и с. Краснокаменка, автобус застрял в снежном заносе и не может дальше двигаться. В сообщении также говорилось, что данный автобус малой вместимости “Темза Престиж” двигался из г. Ростов-на-Дону в г. Ялта, в нем находилось 25 человек», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

С помощью 19 сотрудников пожарно-спасательной части 4 пожарно-спасательного отряда, а также сотрудников пожарной части пгт. Щебетовка ГКУ «Пожарная охрана Республики Крым» удалось отбуксировать автобус на дорогу.

Пассажиров автобуса разместили в Коктебеле, в медицинской помощи никто из них не нуждался.

В ведомстве уточнили, что на данный момент проезд по всем автодорогам и перевалам обеспечен в полном объеме, заторов на дорогах полуострова нет.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым напоминают: по данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в связи с выходом южного циклона 31 декабря на территории Республики Крым сохраняются сложные метеорологические условия сильный гололед, отложение мокрого снега, изморозь.

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