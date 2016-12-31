В столичном метрополитене женщина бросилась под поезд

«Пассажирка бросилась под поезд на Лукьяновке. Женщина жива и отправлена в больницу. Движение поездов — в обычном графике», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на станции «Святошино» женщина бросилась под электропоезд, в результате ей отрезало ногу.