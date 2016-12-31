В Мариуполе пьяный полицейский пытался сбежать после ДТП
В Мариуполе водитель иномарки не справился с управлением и въехал в бордюр на площади у Драматического театра.
В Мариуполе водитель иномарки не справился с управлением и въехал в бордюр на площади у Драматического театра.
Сообщение о происшествии поступило от полицейских, которые несли службу по обеспечению правопорядка возле центральной елки.
Как сообщает
Наряд задержал водителя и вызвал патрульных для документирования правонарушения.
Выяснили, что это действующий сотрудник полиции, который передвигался на собственном авто. Мужчина будет привлечен к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.
Как сообщал «Обозреватель», в Киеве пьяный