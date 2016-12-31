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15:38 (мск), источник: Обозреватель

В Мариуполе пьяный полицейский пытался сбежать после ДТП

В Мариуполе водитель иномарки не справился с управлением и въехал в бордюр на площади у Драматического театра.

Сообщение о происшествии поступило от полицейских, которые несли службу по обеспечению правопорядка возле центральной елки.

Как сообщает пресс-служба полиции, увидев правоохранителей, мужчина бросил транспортное средство и попытался скрыться.

Наряд задержал водителя и вызвал патрульных для документирования правонарушения.

Выяснили, что это действующий сотрудник полиции, который передвигался на собственном авто. Мужчина будет привлечен к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

Как сообщал «Обозреватель», в Киеве пьяный водитель-полицейский устроил ДТП на собственном автомобиле.

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