В Мариуполе пьяный полицейский пытался сбежать после ДТП

Сообщение о происшествии поступило от полицейских, которые несли службу по обеспечению правопорядка возле центральной елки.

Как сообщает пресс-служба полиции, увидев правоохранителей, мужчина бросил транспортное средство и попытался скрыться.

Наряд задержал водителя и вызвал патрульных для документирования правонарушения.

Выяснили, что это действующий сотрудник полиции, который передвигался на собственном авто. Мужчина будет привлечен к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.