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15:43 (мск), источник: УНИАН

Полиция подозревает двоих руководителей банка в растрате 80 миллионов гривень

В 2014 году чиновники предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции.

Источник: УНИАН

В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под имущество, стоимость которого была завышена в десятки раз.

По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц, составляет 80 млн грн.

Президенту, который также был одним из собственников банка, следователи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, а председателю правления — по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Кроме того, во время проведения следственных розыскных действий у президента-владельца банка изъято коллекцию оружия. Окончательная сумма ущерба устанавливается.

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