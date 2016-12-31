Полиция подозревает двоих руководителей банка в растрате 80 миллионов гривень

В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под имущество, стоимость которого была завышена в десятки раз.

По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц, составляет 80 млн грн.

Президенту, который также был одним из собственников банка, следователи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, а председателю правления — по ч. 5 ст. 191 УК Украины.